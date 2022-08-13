В Прикамье осудят любительницу бесплатного шопинга

Фото: Архив "КП"

В Кунгуре осудят 30-летнюю девушку, которую обвиняют в краже, 21-м мелком хищении и покушении на грабеж и кражу. Все свои преступления она совершила в супермаркетах города с марта по июль 2022 года.

Способ краж она выбрала простой – просто проносить все украденное под одеждой или в сумке, проходя мимо кассы. Похищала она в основном продукты питания. В их числе сыр и кондитерские изделия. Но не стеснялась воровать и средства гигиены, одежду и даже постельное белье. В одной из торговых точек обвиняемой удалось вынести аж 35 плиток шоколада на сумму свыше 1700 руб.

Похищенное она не просто употребляла в пищу, а продавала незнакомым людям. Ущерб, причиненный торговым точкам, оценили в 28 тыс. руб.

Теперь материалы уголовного дела переданы в суд, где их рассмотрят по существу.

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