В ГИБДД Перми в выходные усилят контроль на дорогах

. Фото: Василий Вахрин

В Перми в наступившие выходные ГИБДД уже традиционно усилит контроль за водителями на дорогах. Как сообщает Госавтоинспекция, дорожные полицейские уделят особое внимание грубым нарушителям ПДД. И будут охотиться на пьяных водителей.

В ведомстве напоминают, что пьяная езда – одно из самых грубых нарушений ПДД. Нетрезвому водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф в размере 30 тыс. руб. А за повторное правонарушение грозит уже уголовная ответственность.

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