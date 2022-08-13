В ГИБДД Перми в выходные усилят контроль на дорогах

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Фото: Василий Вахрин
В Перми в наступившие выходные ГИБДД уже традиционно усилит контроль за водителями на дорогах. Как сообщает Госавтоинспекция, дорожные полицейские уделят особое внимание грубым нарушителям ПДД. И будут охотиться на пьяных водителей.
В ведомстве напоминают, что пьяная езда – одно из самых грубых нарушений ПДД. Нетрезвому водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф в размере 30 тыс. руб. А за повторное правонарушение грозит уже уголовная ответственность.
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