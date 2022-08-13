В Перми достроят еще четыре проблемных дома

ЖК "Весна". Фото: permkrai.ru

В Перми заключены контракты на достройку еще четырех проблемных домов. Об этом сообщили в краевом правительстве.

В их числе - три дома в ЖК «Весна», что по улице Углеуральской, 25 и улице Переселенческой, 98 и 100. Сейчас в этих домах свои квартиры ожидает порядка 400 человек. Цена контракта составила 1,1 млрд руб.

Достроят и второй квартал ЖК «Триумф» на улице Карпинского, 112а. После окончания работ в свои квартиры переедут 170 человек. Стоимость контракта по объекту – 492 млн руб.

Достройкой домов уже с этого августа займется московская компания «Высотспецстрой».

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