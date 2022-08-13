Фото: ПрикамьеПоиск

В Пермском крае в поселке Верхнечусовские Городки пропала шестилетняя Анастасия Брихунец. Об этом сообщает поисковый отряд ПрикамьеПоиск.

Как уточняют волонтеры, девочка ушла в магазин вечером 12 августа и не вернулась.

Особые приметы пропавшего ребенка:

- рост 120-125 сантиметров;

- шесть лет на вид;

- худощавое телосложение;

- отсутствует передний зуб.

Была одета в синие штаны, светлую футболку с фиолетовыми рукавами и рисунком собаки. С собой у девочки была игрушка голубого цвета с длинными руками и ногами.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят сообщить в полицию

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