Погода в Пермском крае в выходные будет теплой и без осадков

В Прикамье ожидаются теплые выходные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теплый август в Прикамье продолжается. В субботу и воскресенье в регионе практически не будет дождей, а термометр покажет +23…+25 градусов. По информации синоптиков, 13 августа ожидается переменная облачность, по северу и востоку в отдельных районах небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 8–13 м/с. Ночью +11…+16°, днем +20…+25°.

Специалисты предупреждают, что местами по краю сохранится высокая пожарная опасность. В воскресенье станет на пару градусов прохладнее, без дождя. Ночью +6…+11°, днем +18…+23°. В начале следующей неделе погода значительно не изменится.

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