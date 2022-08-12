Прикамские рыбаки теперь будут знать, когда и где можно поймать рыбу мечты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис «Яндекс Погода» начал показывать специальный прогноз для рыбаков. Он содержит всю необходимую для любителей рыбалки информацию: температуру воды, направление ветра, давление, влажность и многое другое.

Согласно приложению, идеально для рыбалки подойдут ближайшие выходные. 13 августа вода прогреется до +19 градусов, давление будет немного пониженное - около 748 мм. ртутного столба. На Каме рыбаков может ожидать хороший улов леща, чехони, окуня и ерша.

А в воскресенье, 14 августа, вода будет чуть прохладнее, +16 градусов, ветер - до 1 м/с, небо - ясное. Кроме того, отличными днями для рыбалке на Каме будут 17 и 18 августа, когда вода прогреется до +20 градусов, будет облачная погода, а давление установится в пределах нормы - около 750 мм. ртутного столба. В этот день можно наловить плотвы, сороги и судака.

Новый прогноз можно найти на сервисе «Яндекс Погода» в разделе «Рыбалка».

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