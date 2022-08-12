Авиарейсы Пермь - Челябинск отменили из-за низкого спроса

Рейсы Пермь-Челябинск отменили. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Билет в самолет Пермь-Челябинск еще недавно можно было купить по цене билета на поезд, но желающих путешествовать по этому направлению было очень мало. Авиакомпания Nordwind Airlines в связи с этим объявила о прекращении полетов между городами.

Напомним, что в кОни были включены в перечень субсидируемыхонце июля были запущены субсидированные рейсы по понедельникам и субботам. Билеты стоили от 2 000 рублей, а в конце августа и вовсе за 1 000-1600 рублей. Однако рейс оказался невостребованным.

Тем временем Министерство транспорта Пермского края опубликовало приказ, в котором внесло авиарейс из Перми в Минск в перечень субсидируемых маршрутов.

В нем указано, что полеты в столицу Беларуси начнутся с 1 октября и продлятся по 31 декабря 2022 года, дважды в неделю.

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