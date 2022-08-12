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Общество12 августа 2022 14:11

В Перми отремонтируют улицу Сибирскую

Работы по ее реконструкции будут идти год
Анна Маркова
Реконструкция ул. Сибирской продлится год.

Реконструкция ул. Сибирской продлится год.

Фото: архив "КП"

Пермь продолжают наряжать к трехсотлетнему юбилею, дело дошло и до улицы Сибирской. Администрация уже заключила договор с подрядчиком. Работы по реконструкции будут идти год, до конца августа 2023 года. За это время будет обновлен участок от улицы Монастырской до улицы Пермской.

Работы здесь предстоит много: от замены коммуникаций, до установки малых архитектурных форм. В городской администрации рассказали, что концепция благоустройства улицы Сибирской была разработана городским Институтом территориального планирования.

Также в рамках реконструкции должны преобразятся здания педуниверситета, Дворца спорта «Орленок» и стадион «Юность», фасады которых выходят на Сибирскую.

Далее по плану ремонта участка от улицы Пермской до площади Карла Маркса.

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