Сотрудник «Азота» удостоен награды Минпрома РФ

Виктор Сабуров

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования агрегата аммиака №1 производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Виктор Сабуров награжден почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Виктор Сабуров трудится на заводе 39 лет. Ежедневно обеспечивает бесперебойную работы электрооборудования агрегата аммиака №1. При участии Виктора Сабурова внедрена в работу система автоматического управления электрооборудования пускового котла. Специалист принял участие в техническом перевооружении двух подстанций, которые питают агрегат аммиака №1 - №№33, 47, вакуум-вытяжки и др.

Виктор Сабуров много лет обучает молодых коллеги помогает им повысить квалификацию. За свои заслуги неоднократно отмечен Почетными грамотами филиала, в прошлом году его портрет был занесен на Доску почета предприятия.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азота» АО «ОХК «Уралхим», отметил:

Сотрудники «Азота» каждый год в числе почетных химиков России. Это престижная награда, которая присуждается только лучшим специалистам в отрасли. Приятно, что такие профессионалы как Виктор Сабуров трудятся в нашей команде. Благодаря им «Азот» стабильно работает и успешно развивается.