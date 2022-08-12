«Парма» сыграет с действующим чемпионом Евролиги

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В сентябре пермский БК «Парма-Пари» проведет турецкий предсезонный сбор, где сыграет с несколькими командами Турции. В их числе – один из лучших клубов Европы – стамбульский «Анадолу Эфес».

По словам главного тренера «Пармы» Евгения Пашутина, осенью команда сыграет серию товарищеских игр: 5 и 6 сентября в Казани против УНИКСа, 9 и 11 сентября с «Химками» в Москве.

А вот 12 сентября у пермяков запланирован вылет в Анталью, где клуб проведет три матча с местными турецкими клубами: «Каршияка» (13 сентября), «Бахчешехир» (15 сентября) и «Анадолу Эфес» (17 сентября).

Завершит подготовку выезд на Кубок Приматова в Самару. Его разыграют с 23 по 24 сентября, а участниками турнира станут БК «НН», БК «Автодор» и БК «Самара».

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Парма» стартует 4 октября в Минске, где сыграет с местным «Цмоки».

СПРАВКА «КП»

«Анадолу Эфес» - популярный турецкий клуб. 15-кратный чемпион Турции, двукратный и действующий чемпион Евролиги – самого престижного европейского баскетбольного турнира. Свое название получил от турецкого производителя пива Anadolu Efes. До 2011 года был известен под названием «Эфес Пилсен». Первый турецкий клуб, выигравший еврокубок — Кубок Корача в 1996 году.

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