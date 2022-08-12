В рамках проекта «Профессионалитет» в Прикамье будут обучать химиков и техников

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Пермский край победил в конкурсе федеральных грантов и выиграл 200 миллионов рублей на создание образовательно-производственных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет» в следующем году, сообщает пресс-служба регионального минобразования и науки.

Участниками стали Уральский химико-технологический колледж (УХТК) и Чусовской индустриальный техникум. Учебные заведения займутся подготовкой специалистов для ПАО «Метафракс Кемикалс» и Чусовского металлургического завода. Вышеуказанные организации и региональное минобразования уже подписали соответствующие соглашения.- Сегодня наблюдается кадровый дефицит высокотехнологичных профессий, поэтому мы должны делать все, чтобы наши средние специальные образовательные учреждения развивались. Мы не планируем останавливаться на достигнутом, будем и дальше привлекать в проект другие техникумы и колледжи, – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Образовательные учреждения для проекта выбрали с учетом потребностей экономики. В сокращенные сроки в УХТК и Чусовском индустриальном техникуме подготовят специалистов металлургической и химической отраслей. Кроме того, к программе присоединились еще десять техникумов и колледжей, которые находятся в Перми, Соликамске, Лысьве, Горнозаводске, Чернушке и Кизеле.

В 2023 году в учебных заведениях на «Профессионалитет» выделили 545 бюджетных мест. Срок обучения составляет два-три года.Предприятия разрабатывают программы обучения вместе с колледжами и техникумами, ведь в будущем студенты придут к ним работать. Участие в проекте дает шанс в короткие сроки вывести на рынок труда готовых специалистов.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

За счет гранта и инвестиций предприятий, для которых учебные заведения готовят кадры, в УХТК и Чусовском индустриальном техникуме отремонтируют и оборудуют учебные аудитории, а также разработают новые образовательные программы.

В УХТК есть три направления подготовки: химическая технология органических веществ, технология аналитического контроля химических соединений и монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. В Чусовском индустриальном техникуме студенты будут осваивать обработку металлов давлением, сварочное производство, техническую эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, а также слесарные работы.

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