В Пермском Политехе предложили избавляться от отходов производства с помощью бактерий

Фото: пресс-служба Пермского Политеха

Студенты Пермского Политеха предложили избавляться от отходов производства эфиров жирных кислот с помощью «живучих» бактерий Yarrowia lipolytica.

Результаты исследования они представили в сборнике материалов всероссийской научно-практической конференции «Химия. Экология. Урбанистика».

- Глицерин образуется от переработки масел и жиров в эфиры жирных кислот. На каждые 10 кг эфиров получают 1 кг глицерина. Его можно утилизировать в разные продукты, но процесс очистки потребует дополнительных финансовых и энергетических затрат, - рассказывает студентка кафедры «Химия и биотехнология» Ирина Пирожкова.

Yarrowia lipolytica питаются глицерином и помогут избежать вышеперечисленных трудностей. Кроме того, бактерии выделяют лимонную кислоту, которая используется в производстве продуктов, лекарственных препаратов, бытовой химии и косметики. А еще микроорганизмы безопасны для человека и окружающей среды, устойчивы к агрессивным примесям и быстро растут в среде с промышленными отходами. Но чтобы не мешать росту микроорганизмов, из отходов нужно удалять спирт.

Фото: пресс-служба Пермского Политеха

Пресс-служба Политеха сообщает, что такая разработка может повысить доходы от производства эфиров жирных кислот.

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