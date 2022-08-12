В Перми появился стрит-арт в память об Александре Жуневе

Фото: vk.com/active_kirovsky

В Закамске появилось граффити в память о художнике Александре Жуневе. Об этом сообщает паблик «Активный Кировский».

11 августа портрет художника создала его помощница Маша Нестеркина и Иван Махомет вместе с командой. Портрет выполнен в технике нанесения скотча на строительную сетку, разработанную самим Александром Жуневым. Теперь портрет украшает котельную у МАОУ «СОШ №83» на остановке Волгодонская.

«На центральном тепловом пункте в Закамске появился пиксельный портрет Александра Жунева. Рады быть причастными к данному проекту. Всегда с удовольствием сотрудничаем и поддерживаем художников», - прокомментировали в Т Плюс Пермь.

Александр Жунев – известный пермский художник. Его работы видел каждый пермяк. Это и портрет поэта Сергея Есенина, некогда украшавший здание на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского. И масштабный рисунок при въезде с Коммунального моста на ЦТП (Чудо-Юдо-рыба Кит). И многое другое.

Александр Жунев скоропостижно скончался в возрасте 34-х лет от остановки сердца в поезде по дороге из Москвы в Пермь. 10 августа 2018 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65