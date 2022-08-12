В Перми появился стрит-арт в память об Александре Жуневе

Фото: vk.com/active_kirovsky
В Закамске появилось граффити в память о художнике Александре Жуневе. Об этом сообщает паблик «Активный Кировский».
11 августа портрет художника создала его помощница Маша Нестеркина и Иван Махомет вместе с командой. Портрет выполнен в технике нанесения скотча на строительную сетку, разработанную самим Александром Жуневым. Теперь портрет украшает котельную у МАОУ «СОШ №83» на остановке Волгодонская.
«На центральном тепловом пункте в Закамске появился пиксельный портрет Александра Жунева. Рады быть причастными к данному проекту. Всегда с удовольствием сотрудничаем и поддерживаем художников», - прокомментировали в Т Плюс Пермь.
Александр Жунев – известный пермский художник. Его работы видел каждый пермяк. Это и портрет поэта Сергея Есенина, некогда украшавший здание на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского. И масштабный рисунок при въезде с Коммунального моста на ЦТП (Чудо-Юдо-рыба Кит). И многое другое.
Александр Жунев скоропостижно скончался в возрасте 34-х лет от остановки сердца в поезде по дороге из Москвы в Пермь. 10 августа 2018 года.
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