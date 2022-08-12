Зарплату – в пользу жителей Донбасса и ЛНР

Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

Глава Пермского края Дмитрий Махонин призвал чиновников пожертвовать часть своей зарплаты жителям Донбасса, отметив, что сам он отдал на эти цели один должностной оклад.

- Общаясь с промышленниками, я узнал, что ряд наших предприятий, особенно руководящий состав, приняли решение направить часть заработных плат на поддержку людей, оказавшихся в трудной ситуации. Для себя решил – и никакого популизма в этом нет – последовать их примеру, и сумму в размере должностного оклада направить на поддержку людей, - рассказал Дмитрий Махонин.

Кроме того, власти Прикамья планируют продолжать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой Народных Республик. Всего с марта пермяки отправили на Донбасс 340 тонн гуманитарного груза: продукты, одежду, стройматериалы и предметы первой необходимости.

Аналогичное решение принято и в Самарской области, где по инициативе губернатора Дмитрия Азарова чиновники из областного правительства выделили по месячной зарплате в пользу детей из ЛНР и ДНР, приехавших на летний отдых в Самару.