«Т Плюс» увеличит объем перекладок теплосетей в Перми до 73 км

Фото: "Т плюс"

Пермские тепловые сети увеличили фактический объем перекладок тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 в городе Перми. Сейчас в краевой столице заменено 40 км тепловых сетей, всего будет обновлено 73 км теплопроводов. Это на 13 км больше показателей, запланированных на старте ремонтной кампании. Такие работы проводятся, в том числе, на улицах Седова, Солдатова, Крисанова, Старцева, Ушинского и др.

Замена изношенных тепловых сетей — важная часть летней ремонтной кампании. Участки труб для модернизации определяются по итогам обязательной технической экспертизы. После этого заранее формируется инвестиционная программа, которая позволяет системно обновлять теплосетевую инфраструктуру. Это необходимо для надежного несения нагрузок в осенне-зимнем периоде и стабильной подачи тепла и горячей воды в квартиры и социальные учреждения.

Места перекладок в обязательном порядке оборудуются предупреждающими знаками и ограждениями для обеспечения безопасности жителей. Категорически запрещается заходить за периметр обозначенного места ремонта — это опасно для жизни. Автомобилистам не рекомендуется парковать транспортные средства непосредственно вблизи раскопок, так как это может негативно повлиять на сроки проведения работ.

«Подготовка к следующей зиме вышла на финишную прямую. Теплосетевая компания в сжатые сроки выполнила большой объем работ, включая монтаж новых тепломагистралей. К сожалению, перекладки сопряжены с перекрытием улиц. Приносим извинения жителям и напоминаем: качественная летняя подготовка является залогом надежного теплоснабжения в отопительном сезоне», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Всего «Т Плюс» обслуживает в Перми 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.