Объем вкладов пермяков в ВТБ вырос на треть

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С начала года объем средств, размещенных пермяками на срочных вкладах в ВТБ, вырос на треть, до 41,7 млрд рублей.

Активнее всего жители края размещали сбережения на вкладах в банке в марте-апреле в период рекордно высоких ставок. На вклады приходится две трети портфеля банка в регионе.

К лету спрос во многом переориентировался на накопительные счета – на них приходится 15 млрд рублей, или 24% розничного портфеля ВТБ. С начала года их объем вырос на 8%. Этот инструмент позволяет клиентам гибко распоряжаться сбережениями, пополняя счет или снимая деньги с него практически без ограничений.

В целом портфель средств, размещенных пермяками на вкладах, накопительных и текущих счетах в ВТБ, с начала года вырос на 14% и составил 62,2 млрд рублей.

У жителей Прикамья востребованы и кредитные продукты, несмотря на то, что уровень спроса на них уступает рекордным прошлогодним показателям. За январь-июль жители края оформили в ВТБ розничные кредиты всех видов на 11,7 млрд рублей. Больше половины приходится на ипотеку – объем выдач за 7 месяцев в этом сегменте составил 6,3 млрд рублей. Также пермяки получили в банке кредиты наличными на 4,7 млрд рублей и автокредиты почти на 700 млн рублей. Портфель финансирования, предоставленного ВТБ жителям края, составляет 75,3 млрд рублей.

Главным драйвером рынка остается жилищное кредитование. Две трети всех продаж ипотеки банка в регионе в этом году пока приходится на январь-март, однако после корректировки ставок в начале лета ВТБ наблюдает постепенное восстановление спроса. В июне клиенты банка в регионе оформили ипотеку на общую сумму 718 млн рублей, что в 2,5 раза превышает результат мая, а в июле – на 970 млн рублей, что на треть больше, чем в июне. В целом ипотечный портфель ВТБ в регионе составляет 28,7 млрд рублей, с начала года он вырос на 4%.

Сегмент автокредитования восстанавливается более быстрыми темпами. Так, в июле пермяки оформили в ВТБ более 160 автокредитов на 190 млн рублей, что на 43% больше, чем в мае, и на треть превышает показатель июля-2021. Портфель автокредитования ВТБ в регионе составляет 2,8 млрд рублей.

Также в регионе пользуются значительным спросом кредитные карты. Портфель кредитных карт ВТБ в Прикамье с начала года вырос на 12%, до 2,5 млрд рублей.

«В марте-апреле пермяки в основном предпочитали сберегать средства, пользуясь высокими ставками по вкладам, и откладывали крупные расходы на будущее. Летом условия по кредитованию вернулись к уровню начала года, и мы вновь видим у жителей края высокий интерес к ипотеке и другим видам финансирования. Ожидаем, что осенью – традиционно «высокий сезон» для этого сегмента – объемы выдач кредитов продолжат расти. При этом для нас важно обеспечить клиентам доступные условия и поддержать социальные категории. В частности, ВТБ запустил собственную льготную ипотеку для многодетных семей. Также мы активно работаем с сегментом пенсионеров, предлагаем им повышенную ставку по текущему счету, бонус к первому зачислению пенсии. С начала года число пермских пенсионеров, обслуживающихся в ВТБ, выросло в 1,5 раза», — прокомментировал Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае.