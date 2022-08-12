Вода в домах пермяков начала специфически пахнуть

В последнее время от пермяков стали поступать массовые жалобы в «Новогор-Прикамье» на неприятный запах водопроводной воды, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

В период жары уровень воды в водоемах снижается, водоросли в реках разлагаются, а планктон отмирает и начинает специфически пахнуть.

По словам специалистов, на «запах» воду в источнике проверяли каждые два часа до и после очистки. В настоящее время запах воды находится в пределах нормы. Само наличие запаха в водопроводной воде не несет какого-либо риска для здоровья пермяков. Но жителям рекомендуют воду обязательно отстаивать и пить только кипяченой.

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