АО «Транснефть – Прикамье» завершило подключение участков нефтепроводов после реконструкции в Пермском крае

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило технологическое подключение двух реконструированных участков магистральных нефтепроводов (МН) Холмогоры – Клин и Сургут – Полоцк, проходящих через автодорогу Пермь – Екатеринбург в Пермском крае.

Работы выполнены в рамках исполнения соглашения с ФКУ «Уралуправтодор» в целях обеспечения условий реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург». Общая протяженность построенных в рамках реконструкции участков МН составляет более 600 м.

Подключение участков произведено после выполнения сварочно-монтажных, изоляционных работ и успешного завершения гидравлических испытаний. Были применены современные материалы, в том числе трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные механические и температурные нагрузки. Комплекс технических мероприятий реализован с учетом всех требований действующего законодательства при неукоснительном соблюдении правил промышленной безопасности.

После подключения реконструированных участков к системе действующих трубопроводов будут установлены необходимые опознавательные и предупреждающие знаки. Старые участки нефтепроводов демонтируются, будет выполнена засыпка МН до проектных отметок дорожного полотна, проведена техническая и биологическая рекультивация.