Привлекательные условия на покупку газоблоков от ПЗСП: скидки, бесплатная доставка и подарки

Накануне Дня строителя АО «ПЗСП» объявляет уникальную акцию для тех, кто мечтает построить свой дом. Для покупателей автоклавных ячеистых блоков есть супер-предложение, которое может сделать мечту о собственном доме гораздо ближе.

Во-первых, покупатель партии газоблоков каждый 10-й поддон получает в подарок! При этом на период акции для таких покупателей действует привлекательная цена. Во-вторых, ПЗСП совершенно бесплатно доставляет приобретенные блоки покупателю по Пермскому краю.

Автоклавные ячеистые блоки от ПЗСП давно признаны одним из лучших строительных материалов. Газоблок экологически чист, при нагревании не выделяет вредных веществ. Он обладает высокой энергоэффективностью: построенные из него здания «дышат», при этом хорошо сохраняя тепло. Газоблок очень лёгкий, а потому не требует мощного фундамента. Строгая геометрия блоков позволяет экономить на растворе при укладке. Благодаря размерам блоков возведение «коробки» занимает считанные дни. То есть строить дом из этого материала еще и экономично.

- Поскольку срок действия акции ограничен, стоит поторопиться! Не откладывайте решение и стройте с выгодой вместе с ПЗСП! - обращаются к пермякам в компании.

Газобетонный блок на сайте: http://td-pzsp.ru/gazobeton/bloki?utm_source=vk

Подробнее по телефону: +7 (342) 273-04-63

Акция распространяется на блоки газобетонные D500, D600. Для участия в акции необходимо сделать заказ на блок в объеме более 10 поддонов. Каждый 10-й поддон из заказа предоставляется в подарок. Акция действует только для физических лиц. Срок действия акции 05.08.22-25.08.22. Подробности по телефону.