В Перми откроется торговая сеть продуктовых дискаунтеров «Чижик»

«Жесткий дискаунтер» предполагает более низкую стоимость товаров, чем в среднем на рынке. Фото: yandex.ru

Компания «X5 Retail Group», которая управляет торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», откроет в Перми «жесткий дискаунтер» - «Чижик», сообщает издание «Business Class».

Под магазины сейчас готовят пять помещений: по улице Мехоношина, 31, Макаренко, 48, на Шоссе Космонавтов, 258, а также по улице Черниговская, 9 и Ласьвинская, 32. Все точки откроются с 15 по 19 августа.

Компания планирует увеличить долю собственных торговых марок в сети «Чижик» до 50 % к концу текущего года. Сейчас показатель достигает примерно 40 % - это около 300 позиций, среди которых молочная продукция, мясные консервы, напитки, мороженое и бакалея.

Наша справка

«Жесткий дискаунтер» предполагает более низкую стоимость товаров, чем в среднем на рынке, за счет оформления магазинов, выкладки товаров и оптимизации персонала. Сейчас в таком формате работают торговые сети «Светофор», «Маяк» и «Моя цена».

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