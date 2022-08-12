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Общество12 августа 2022 8:37

В Пермском крае выявили еще 459 заражений коронавирусом

Число заболевших растет день за днем
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье выявили еще 459 зараженных ковидом. 104 из них – старше 60 лет, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Общее число выявленных инфицированных в крае с начала пандемии достигло 376 800.

Новые заболевшие выявлены в 32 территориях региона. С начала пандемии от последствий ковида скончались 8 853 жителя Пермского края.

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