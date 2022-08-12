Бухгалтер из Прикамья присвоила себе почти миллион рублей

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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Пермском крае бухгалтер бюджетной организации похитила 988 тыс. руб. Историей делится пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, 44-летняя жительница Чердыни с мая 2021 года по апрель 2022 года при начислении зарплаты каждый месяц вносила в банковские документы ложные сведения о сотрудниках. Например, личные данные близких родственников. На их счета впоследствии переводили бюджетные средства.
А потом с помощью «Мобильного банка» она переводила деньги со счетов матери и сына на свои карты, где тратила их по своему желанию.
В отношении женщины было возбудили уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Теперь его расследование завершено. Вину бухгалтер полностью признала и находится под подпиской о невыезде.
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