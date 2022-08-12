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Общество12 августа 2022 7:01

За фестивалем уличных театров «Флюгер» можно наблюдать в приложении

А еще, скачав его, можно поучаствовать в квесте и выиграть реальные призы
Григорий СЕРЕДКИН
"Флюгер" в центре Перми стал уже традицией. Фото: Министерство культуры Пермского края

"Флюгер" в центре Перми стал уже традицией. Фото: Министерство культуры Пермского края

За фестивалем уличных театров «Флюгер» можно будет наблюдать в специальном приложении. Оно не только собирает в себе всю информацию о планируемом фестивале, но и дополняет реальность.

В приложении можно найти:

- карту эспланады с описанием каждой локации;

- описание всех коллективов фестиваля;

- мини-игры;

- и квест с реальными призами.

Чтобы поучаствовать в квесте, нужно открыть FestTime, сканировать флюгеры на футболках волонтеров фестиваля, сыграть в мини-игры и собрать монетки. Монетки можно обменивать на настоящие сувениры «Флюгера».

Скачать приложение можно вот тут (если у вас Android). И вот тут (если у вас IOS),

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