Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» проведет матч 1/128 финала Кубка России по футболу против ижевского «Зенита». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Матч навылет состоится в Перми на стадионе звезда 31 августа (0+). По новому формату национального Кубка, все команды, кроме команд Премьер-лиги, играют в Пути регионов до четвертьфинала. А это значит, что с командами Первой лиги «Амкар» может встретиться только через две стадии – в 1/32 финала. Если, конечно, наш клуб туда доберется.

Напомним, ранее в группе №4 Второй лиги «Амкар» одержал вторую победу в сезоне. Пермяки в гостях не без приключений обыграли «Динамо» из Барнаула – 3:1.

Следующий официальный матч пермяки сыграют завтра в Омске. Соперник - местный «Иртыш» (0+).

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