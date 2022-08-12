В Прикамье найдена погибшей пропавшая женщина из Яйвы

Погибшая женщина. Фото: поисковой отряд "Регион 59"
В Пермском крае нашли погибшей пропавшую 33-летнюю женщину из Яйвы. Юлия Ф., напомним, пропала 28 июля.
О гибели женщины спустя две недели после исчезновения сообщает поисковый отряд «Регион-59».
«Приносим соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», – пишут в соцсетях поисковики.
Что стало причиной смерти молодой женщины, не сообщается. Сейчас в этом разбираются полицейские.
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