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Происшествия12 августа 2022 4:39

В Прикамье ночью горели «Газель» и BMW

Происшествие произошло в Губахе
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: 63 ПСЧ 27 ПСО Прикамья.

Фото: 63 ПСЧ 27 ПСО Прикамья.

В Пермском крае ночью тушили легковушку марки BMW и небольшую Газель. О происшествии, что произошло в Губахе по улице Дзержинского, сообщает пожарно-спасательная часть №63.

Информация о пожаре поступила диспетчеру глубокой ночью – в 02:35. Общая площадь пожара составила 8 квадратов. По факту пожара проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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