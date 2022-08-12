. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство транспорта Пермского края опубликовало приказ, в котором внесло авиарейс из Перми в Минск в перечень субсидируемых маршрутов. Документ опубликован на сайте ведомства.

В нем указано, что полеты в столицу Беларуси начнутся с 1 октября и продлятся по 31 декабря 2022 года, дважды в неделю.

Напомним, ранее о возможном открытии прямых рейсов в Минск заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время своего визита в соседнюю страну.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65