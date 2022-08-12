. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в грядущие выходные потеплеет до +26 градусов. Прогнозом делится научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В выходные Прикамье окажется на восточной периферии антициклона с центром над северо-западом Европейской территории страны. И в край будет поступать прохладный воздух. Больше всего это заметят в северных и восточных районах региона.

В субботу днем воздух прогреется до +26 градусов по краю, до 21 градуса по северу и востоку. В Перми потеплеет до +24 градусов. На небе – переменная облачность, небольшие дожди. Порывы ветра могут достигать скорости в 13 метров в секунду. В основном скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В воскресенье осадков не ожидается. Погода повсеместно будет практически такой же, как и в предыдущий день. Ветер северо-западный - 4-9 метров в секунду.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65