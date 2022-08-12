В центре Перми перевернулась иномарка

Фото: Предоставлено читателем "КП-Пермь"

В центре Перми произошло необычное ДТП. На перекрестке улиц Пушкина и Сибирской перевернулся легковой автомобиль. Фото поделился читатель "КП-Пермь".

Автомобиль марки Chevrolet перевернулся на крышу от удара об автомобиль Renault. К счастью, женщина, сидевшая за его рулем, не пострадала. Как и пара, управлявшая вторым пострадавшим автомобилем.

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