Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Средний уровень загруженности дорог в Перми сервис «Яндекс Пробки» в 08:00 оценивает в 2 балла – большинство транспортных магистралей свободны для движения.

Традиционно для утра в Перми плотное движение сейчас наблюдается на ул. Промышленной в Индустриальном районе: пробка в 5 баллов на перекрестке с ул. Космонавта Леонова. Такая же ситуация на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира.

Серьезное затруднение в движения в Свердловском районе Перми на участке дороги ул. Чкалова со стороны Стахановского перехода – на развороте после перекрестка с ул. Куйбышева «Яндекс Пробки» дорожная ситуация оценивается в 6 баллов. На перекрестке ул. Чкалова и Комсомольского проспекта из центра города ситуация чуть лучше – 4-5 баллов. Рабочая Пермь просыпается!

На Комсомольской площади есть скопление транспорта на ул. Белинского в строну ул. Героев Хасана – 5 баллов.

В Дзержинском районе Перми первые проблемы в движении появились на участке дороги ул. Энгельса в районе ДКЖ в сторону центра. При движении по ул. Локомотивной дорожная обстановка внушает оптимизм, зато при выезде на кольцо пл. Гайдара придется немного понервничать – со стороны «Перми 2» наблюдается плотное движение в 5 баллов.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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