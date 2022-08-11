В Перми участок напротив «Метро» и «Декатлона» отдадут под коммерческую застройку

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В Перми земельный участок, что находится напротив гипермаркетов «Метро» и «Декатлон», отдадут под коммерческую застройку. Об этом сообщает «Business Class».

Площадь участка – 7,4 гектара. Он расположен в Верхних Муллах. Начальная цена лота - 33,3 млн руб., шаг аукциона – 324 тыс. руб. Отмечается, что территории можно использовать под строительство магазинов и торговых комплексов.

Окружают участок с севера и востока - автотехцентр «Фольксваген центр Пермь».С запада – дорога, а с юга – малоэтажная жилая застройка. Пока что территория не огорожена, не застроена и не охраняется.

Результаты аукциона подведут 16 сентября.

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