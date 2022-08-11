В Перми суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 миллиона рублей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дзержинский районный суд города Перми обязал «Тинькофф Банк» вернуть своему клиенту 1,3 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает юрист Василий Черепанов.

История произошла весной 2022 года. Тогда рубль резко подешевел, клиенту банка удалось выгодно обменять валюты и получить прибыль из-за того, что курс неправильно отображался у банка.

Однако позже банк решил, что эти средства не могут считаться прибылью. И списал их у своего клиента. Последний не согласился и подал на банк в суд, потребовав вернуть деньги и компенсировать моральный вред.

Как пояснил Черепанов, банк не доказал, что у него были законные основания для списания средств своего клиента, и иск был удовлетворен. Был взыскан еще и небольшой моральный вред в размере 5 тыс. руб. И штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке - 650 тыс. руб.

В итоге требования истца удовлетворены. Но частично – сумма морального вреда оказалась снижена. В силу решение суда пока не вступило – и его еще могут обжаловать.

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