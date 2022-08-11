Краевой Упрдор оштрафовали за нарушения при ремонте Речного вокзала

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Краевой Упрдор оштрафовали за нарушения, допущенные при ремонте Речного вокзала. Подробностями поделились в Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Дело в том, что организация должна была согласовать работы с Росрыболовством еще в октябре 2021 года, когда были начаты работы. Однако этого сделано не было. В итоге Упрдор привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тыс. руб.

Реконструкция причалов, напомним, проводится к грядущему 300-летию Перми. Ее выполняет ООО "Техдоргрупп". В рамках ремонта будет полностью реконструирована часть привокзальной площади, на которой установлен арт-объект «Счастье не за горами».

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