Пермяки смогут масштабировать свою эко-идею на весь город

В Перми стартует один из самых масштабных экологических квестов «Я отвечаю». Его участником может стать любой житель региона.

18 августа стартует уже третий сезон экологического конкурса-фестиваля. Каждый год его наполнение и формат проведения меняются. В этом году конкурсная программа экологов-любителей превратится в увлекательное командное соревнование.

Эко-фестиваль пройдет как в виртуальном, так и в offline-форматах. Участники смогут поделиться своими личными экологическими лайфхаками и предложить лучшие эко-практики – они лягут в основу больших проектов, которые в будущем масштабируются на весь город.

Первые задания для команд будут выложены в онлайн-формате18 и 19 августа, а финальным испытанием станет эко-квест по краевой столице 20 августа.

Регистрация команд уже открыта в официальной группе Экологический фестиваль-конкурс "Я ОТВЕЧАЮ" (vk.com). Собирайте компанию эко-знатоков и вливайтесь!

В третьем сезоне организаторы приготовили массу сюрпризов. И будут они не только в заданиях, за которые можно получить дополнительные баллы в копилку своей команды. А о призах эко-феста 2022 остаётся только мечтать!