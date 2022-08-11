Пермь привлекла туристов из соседних регионов и центральный регионов России

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летом 2022 года больше всего туристов приехало из Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Казани, ХМАО, Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска. Об этом рассказали в пресс-службе МТС. В компании отметили, что данные получены с помощью технологии Big Data, анализа обезличенных данных.

Сообщается, что туристов привлекают фестивали и природные достопримечательности. По данным Big Data МТС, путешественники в Пермский край едут за активным отдыхом. Интерес вызывают пешие маршруты к Каменному городу, Усьвинским столбам, также Кунгурская ледяная пещера, камень Ветлан и сплавы по рекам Прикамья. Туристов привлекают фестивали Пермского края, например, особой популярностью пользуются «Дягилевский фестиваль» и «Небесная ярмарка» в Кунгуре. Пермь считается одним из центров круизного туризма на Урале и в Поволжье. В регион приезжают любители круизного отдыха многих регионов России. Больше всего туристов — около 60% от общего числа — приезжают в регион на авто.

Жители Прикамья также активно путешествуют за пределами региона. В десятку самых популярных направлений вошли Ижевск, Екатеринбург, Казань, Москва, Уфа, Краснодар, Киров, Самара, Ростов и Санкт-Петербург.

«С помощью технологии Big Data мы отслеживаем движение туристического трафика в регионе. Нам важно, чтобы абоненты МТС могли пользоваться цифровыми сервисами на комфортных скоростях, в том числе, в удаленных и малонаселенных, но популярных среди жителей и гостей региона территориях. С учетом этих данных мы планируем дальнейшее развитие инфраструктуры связи в Прикамье. Технология также позволяет определить «точки притяжения» гостей региона, их интересы, оценить достаточность туристической инфраструктуры, а значит повысить привлекательность для путешественников», — рассказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.