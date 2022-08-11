. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в десятках домов на следующей неделе не будет холодной воды. Списком поделились в «Новогоре-Прикамье».

16 августа с 09:00 утра и до 20:00 воду отключат по адресам:

- улица Голева, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 5А, 9А;

- улица Данилихинская, 14;

- шоссе Космонавтов, 72, 74, 76;

- улица Крисанова, 73, 73А, 75, 77.

С 10:00, 16 августа до 10:00, 17 августа воду отключат в домах по улице Космонавта Беляева, 35, 45.

17 августа с 09:00 по 18 августа, 09:00 воды не будет в домах по улице Докучаева, 42Б и по улице Костычева, 39. А также по улице Карпинского, 25А, 50.

18 августа воду отключат по улице Куфонина, 18, 20, 30, 32. И в доме по улице Подлесная, 2.

19 августа без воды останутся дома по адресам:

- улица Борчанинова, 6;

- улица Екатерининская, 166А;

- улица Ленина, 68, 70;

- улица Пермская, 160, 164, 83;

- улица Попова, 23;

- улица Карпинского, 53А, 55, 65;

- улица Гагарина, 33, 33А, 35, 35А;

- улица Крупской, 26, 28А;

- улица Уральская, 117.

Также значительная часть домов останутся без воды в субботу и воскресенье – 20 и 21 августа. Полный список домов смотрите здесь.

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