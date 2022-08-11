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Общество11 августа 2022 12:59

На Украине погиб солдат из Горнозаводского округа

О смерти сообщил глава муниципалитета
Источник:kp.ru
Фото: vk.com/glavagornaz

Фото: vk.com/glavagornaz

В специальной военной операции на территории Украины погиб житель Горнозаводского округа Денис Парахин. Об этом сообщил глава городского округа Вадим Лумпов в соцсетях.

Жил молодой человек в Средней Усьве. В прошлом году окончил Чусовской индустриальный техникум по специальности «машинист локомотива».

О времени и месте прощания с погибшим солдатом сообщат позже.

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