На Украине погиб солдат из Горнозаводского округа

Фото: vk.com/glavagornaz
В специальной военной операции на территории Украины погиб житель Горнозаводского округа Денис Парахин. Об этом сообщил глава городского округа Вадим Лумпов в соцсетях.
Жил молодой человек в Средней Усьве. В прошлом году окончил Чусовской индустриальный техникум по специальности «машинист локомотива».
О времени и месте прощания с погибшим солдатом сообщат позже.
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