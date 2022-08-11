В Перми задержали банду организаторов подпольных казино

. Фото: архив "КП"

В Перми полиция задержала организаторов подпольных казино в разных районах города. Подробностями делится пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Как сообщает ведомство, злоумышленники под видом «благотворительной деятельности» незаконно проводили азартные игры в арендуемых помещениях Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми. Доход от преступного бизнеса составил не менее 2,6 млн руб.

Оперативники обыскали помещения игровых клубов, жилье подозреваемых и гараж, что использовался для хранения игрового оборудования и вывесок игровых заведений. Изъяты десятки компьютерных станций, видеорегистраторы, деньги, банковские карты, бухгалтерская и иная документация. Задержаны пять участников преступной группы.

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