. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росавиация выдала «Аэрофлоту» допуск на рейсы на курорты Египта. Документ появился сегодня на сайте ведомства.

Так, авиакомпания сможет летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Периодичность полетов – 7 раз в неделю. Допуск, отметим, еще не является гарантией того, что полеты будут выполняться. Решение принимает авиакомпания.

Напомним, сейчас из Перми самолеты летают лишь в три зарубежные страны – это Турция, Таджикистан и Узбекистан.

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