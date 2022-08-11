Главный редактор газеты из Пермского края стал обладателем «Золотого пера»

Премия «Золотое перо России». Фото: Союз журналистов России

Торжественная церемония вручения главной премии в области журналистики «Золотое перо России» 2022 состоялось в Москве. Учредителем премии выступает Союз журналистов России

Ежегодная премия присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и безукоризненный нравственный авторитет среди коллег.

В 2022 году награждение прошло в 11 номинациям, лауреатами «Золотого пера России» стали стали 48 журналистов и медиаменеджеров. В их число вошла Ирина Кетова - главный редактор газеты «Искра» из Лысьвы. Она получила премию в номинации «Лучший медиаменеджер года».

В редакции газеты отмечают, что эта победа является признанием заслуг не главного редактора в частности, а всего коллектива издания.

Среди лауреатов премии «Золотое перо России» 2022 оказалось немало представителей медиахолдинга «Комсомольская правда»:

- Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды» в номинации «За заслуги перед профессиональным сообществом»

- Олеся Носова, шеф-редактор сайта «Комсомольской правды» (Москва) в номинации «Золотое перо российской журналистики»

- Дмитрий Стешин в номинации «За смелость при выполнении журналистского долга»

Так держать, коллеги!

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