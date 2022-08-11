Тракториста из Прикамья осудили за незаконное убийство лосихи

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В Пермском крае осудили мужчину, который попался с поличным после убийства лося. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Как рассказали в полиции, неоднократно судимый 58-летний тракторист из Уинского решил отправиться в заказник и подстрелить лося. Специального разрешения на это у него не было. После убийства животного, его на месте преступления застал врасплох егерь и тут же вызвал полицию.

«Оперативники обнаружили у него патроны 16 калибра, гладкоствольное двуствольное огнестрельное ружье 16 калибра, нож и топор. Гражданин был задержан и помещен под стражу», - пояснили в ведомстве.

Незаконная охота обошлась трактористу дорого. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

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