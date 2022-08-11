Установка защитного устройства. Фото: НОВОГОР-Прикамье

В Перми продолжается работа по обеспечению безопасности социальных объектов города. Перед началом учебного года особое внимание уделяется состоянию колодцев, расположенных рядом со школами, детскими садами и другими учреждениями образования.

В 2022 году в Перми продолжают устанавливать под металлические крышки колодцев специальные устройства для предотвращения падений в люки.

«Это необходимо, чтобы предотвратить несчастный случай, если вдруг чугунная крышка окажется украденной. Работа проводится в течение всего летнего сезона, так как вблизи социальных объектов по всему городу находится почти 3000 колодцев. На сегодня мы установили более 450 таких устройств, около 300 из них в левобережной части Перми», - сообщают в компании «НОВОГОР-Прикамье».

Сотрудники компании совершают обходы территорий и проводят осмотр участков, на которых расположены колодцы. Специалисты оценивают внешнее состояние люка, наличие крышки. Открыв колодец проверяют нет ли засора сети или мусора.

После проверки и приведения колодцев в нормативное состояние администрация учреждения подписывает акт. Эту работу ресурсоснабжающая компания завершит в Перми к началу нового учебного года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru