Пермяки смогут войти в команды олимпийских чемпионов

Денис Спицов возглавит команду в Пермском марафоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 и 4 сентября пройдет Пермский марафон. Для участия в нем уже заявились 8,5 тысячи человек.

Участники могут выбрать для себя любую дистанцию: 42, 21, 10, 5 и 3 километра.

- Новшеством этого марафона станет эстафета 4х10,5 километров, - рассказал президент Федерации легкой атлетики Пермского края Антон Торовик. – И олимпийские чемпионы Александр Легков, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Денис Спицов, которые станут участниками Пермского марафона, будут не только комментировать забеги и давать автографы, но и сами возглавят эстафетные команды.

Попасть в эстафетную команду, возглавляемую кем-то из олимпийцев, смогут любители бега из числа тех, кто зарегистрировался на участие в марафоне (регистрация проходит на сайте russiarunning.com). Условие одно - пробегать 10,5 километров быстрее, чем за 55 минут. Отбор будет проходить по жребию.

Напомним, Александр Легков - олимпийский чемпион в марафоне, серебряный призер в эстафете зимней Олимпиады 2014 года. Денис Спицов - олимпийский чемпион в эстафете, 4-кратный призер Олимпийских игр. Татьяна Сорина - олимпийская чемпионка, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете. Вероника Степанова - олимпийская чемпионка в эстафете 2022 года.