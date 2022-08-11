Глава региона призвал чиновников пожертвовать часть зарплаты жителям Донбасса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава региона Дмитрий Махонин перечислит один должностной оклад на помощь пострадавшим жителям Донбасса. Об этом он заявил на заседании краевого правительства.

Руководители нескольких пермских промышленных предприятий отправили часть своих зарплат в качестве поддержки на Донбасс. Губернатор призвал работников правительства Пермского края последовать примеру промышленников, отметив, что участие в акции добровольное. Кроме того, власти планируют продолжать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой Народных Республик.

Всего с марта пермяки отправили на Донбасс 340 тонн гуманитарного груза: продукты, одежду, стройматериалы и предметы первой необходимости. А еще этим летом на отдых в лагерях Пермского края приезжали школьники из Донбасса.

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