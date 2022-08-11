За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 375 новых случаев COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье коронавирусом заболели 375 человек, 102 из которых в возрасте 60 лет и старше. Общее число зараженных в регионе на сегодняшний день достигло 376 341.

Новые заболевшие проживают в 19 территориях края: в Перми, Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Пермском, Верещагинском, Бардымском, Суксунском, Кунгурском, Нытвенском, Чусовском, Лысьвенском, Соликамском, Октябрьском, Очерском, Березовском, Ординском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии в Пермском крае от COVID-19 скончались 8 853 человека.

Кстати, недавно в гостях нашего радио были специалисты Роспотребнадзора. Они ответили на вопрос: будут ли в Прикамье вновь вводить коронавирусные ограничения.

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