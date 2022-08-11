С 12 августа в Перми перенесут автобусную остановку у ЦУМа

Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт»

С пятницы, 12 августа, автобусную остановку «Улица Хохрякова», которая находится в направлении ЦУМа, перенесут к дому по улице Ленина, 102. Причиной стал ремонт участка по улице Ленина. Информация появилась в Telegram-канале «Пермский транспорт».

Напомним, ранее на остановке «Улица Хохрякова» останавливались автобусные маршруты № 10, 14, 49, 50, 67 и 68.

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