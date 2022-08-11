Пермское УФАС выдало предупреждение патологоанатомическому бюро

Граждане не осознают, что рынок ритуальных услуг является конкурентным, а значит, существует возможность выбрать приемлемые цены и набор услуг. Фото: zoon.ru

Пермское УФАС обвинило ГБУЗ «Клиническое патологоанатомическое бюро» в нарушении Закона о конкуренции, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

В июне прошлого года между учреждением и ИП был заключен договор аренды, по которому часть помещений бюро передавалась предпринимателю для оказания платных услуг по предпохоронной подготовке. Выяснилось, что сотрудники бюро нарушали утвержденный минздравом РФ Порядок проведения патологоанатомических вскрытий. Кроме того, предприниматель мог пользоваться инструментарием и помещениями бюро, например, холодильными камерами, не арендуя их.

Родственники умерших могли решить, что платят за услуги госучреждению.

- Граждане не осознают, что рынок ритуальных услуг является конкурентным, а значит, существует возможность выбрать приемлемые цены и набор услуг, - пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

По мнению антимонопольщиков, патологоанатомическое бюро давало ИП преимущество, что негативно влияло на развитие конкуренции. Госучреждению выдали предупреждение о необходимости соблюдать Порядок патологоанатомических вскрытий, а также исключить возможность предпринимателю без правовых оснований хранить тела умерших в холодильных камерах учреждения после завершения вскрытия. Предупреждение должно быть исполнено до 28 августа.

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