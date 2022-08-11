В Перми пройдет концерт в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине

Во вторник, 16 августа, в Перми в центре Перми пройдет флешмоб и концерт в поддержку российских военнослужащих, которые проводят специальную военную операцию по денацификации Украины. Концерт состоится в амфитеатре на набережной в 19:00. На нем выступят музыканты «Боевого Братства», городские музыкальные коллективы , а также приедет специальный гость из Крыма. Флешмоб начнется в 20:00.

- Во время концерта будет проходить сбор гуманитарной помощи для наших земляков, участвующих в специальной военной операции. Данная гуманитарная помощь отправится на территорию ДНР и ЛНР 17 августа, сразу же после концерта, - сообщили организаторы.