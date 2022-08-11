«Азот» готов ко Дню знаний

Екатерина Пограничная -мама первоклассника - получила сертификат от Азота

106 детей сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в этом году отправятся в первый класс. Традиционно их родители получат от «Азота» сертификаты на приобретение канцелярских товаров номиналом 1 500 рублей. Сертификат действует в течение года.

Родители смогут проводить первоклассника в школу и провести с ним важный день по Коллективному договору сотрудникам филиала в этом случае предоставляется дополнительный выходной с сохранением среднего заработка.

Екатерина Пограничная, специалист отдела внешнеэкономической деятельности филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

В этом году в первый класс идет наш сын Ярослав. Для семьи важное и очень волнительное событие. Подготовка к школе требует много времени, внимания и материальных затрат. Сертификаты от «Азота» хорошая помощь в приобретении канцелярских товаров. Приятно, что предприятие поддерживает своих работников.

Профсоюзный комитет филиала «Азот» также вручил родителям первоклассников наборы канцтоваров для учебы и творчества. В этом году их получили 38 работников, которые состоят в профсоюзной организации предприятия.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

«Уралхим» ежегодно старается сделать так, чтобы для сотрудников и их детей 1 сентября стало настоящим праздником. С началом нового учебного года мы поздравляем также студентовучебных заведений-партнеровнашего предприятия. Традиционно в День знаний специалисты службы персонала посетят Березниковский политехнический техникум, Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета и Соликамский горно-химический техникум, поздравят с Днем знаний студентов и педагогов, а также вручат лучшим студентам сертификаты на получение именных стипендий филиала «Азот».