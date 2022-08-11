В Перми пропала 19-летняя девушка

Пропавшая девушка. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили в розыск 19-летнюю Оксану Бобрикову.

Как сообщают поисковики, 6 августа девушка ушла из дома по улице Лодыгина в Свердловском районе и бесследно исчезла.

Приметы

Рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в черные босоножки, светло-фиолетовое платье с рисунками больших кленовых листьев.

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